Рок истории: The Who, Боб Марли, Оззи Осборн и другие

28.02.2020, 15:31, Разное

The Who станут одними из хедлайнеров ежегодного благотворительного рок-фестиваля Teenage Cancer Trust, который пройдет 25-29 марта в зале Royal Albert Hall. The Who выступят 28 марта в сопровождении оркестра. «Когда нас пригласили принять участие в первом фестивале Teenage Cancer Trust в 2000 году, мы и мечтать не могли, что то же самое произойдет с нами через двадцать лет. Или представить себе то громадное значение, какое имеет это событие сейчас, помогая тысячам подростков и молодым людям», — сказал Роджер Долтри.

                                                                                                                                       
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Премьера нового мюзикла о жизни и творчестве Боба Марли под названием «Get Up, Stand Up! The Bob Marley Story» состоится 6 февраля 2021 года на сцене Lyric Theatre в Лондоне. В этот день музыканту исполнилось бы семьдесят шесть лет. Постановщиками спектакля станут Ли Холл и Доминик Кук, главную роль исполнит Эринз Кин. «Для меня возможность играть этого человека является совершенно особой честью. Еще раз напомнить всем о послании Боба Марли само по себе уже почетно, но быть им в течение некоторого периода времени является воплощением самой большой мечты в моей жизни. Я вырос на его музыке, под влиянием его личности. Еще ребенком я пытался сыграть его роль. Он настоящий человек, и я люблю его», — признался Кин. В мюзикле прозвучат некоторые песни Марли, такие, как «Three Little Birds» и «No Woman No Cry». «Как все члены его семьи, мы думаем, что наш папа может гордиться тем, что его музыка по-прежнему является источником вдохновения для творчества и продолжает объединять самых разных людей», — сказала по поводу мюзикла дочь Марли Сиделла. 

                                                                                                                                       
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The Strokes начали небольшое турне по Европе перед выходом своего нового альбома «The New Abnormal». Группа выступила в Берлине, где сыграла две новые песни «Bad Decisions» и «The Adults Are Talking». The Strokes также дадут концерты в Париже, Белфасте и Лондоне. Группа выпустила новый сингл с альбома под названием «At The Door». «The New Abnormal» выйдет 10 апреля, и станет первым студийным альбомом группы со времени выхода «Comedown Machine» в 2014 году. 

                                                                                                                                       
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Оззи Осборн отменил турне по Северной Америке из-за болезни Паркинсона, с которой он борется на протяжении нескольких лет. «Я благодарю всех и каждого за терпение, что поделать, последний год был для меня одной сплошной дрянью. К сожалению, мое лечение в Швейцарии начнется только в апреле, и займет шесть-восемь недель. Я не хочу начинать турне, а затем отменять концерт за концертом в последнюю минуту, поскольку это просто несправедливо по отношению к моим зрителям. Я решил, что будет куда лучше, если все получат возмещение за проданные билеты сейчас, и когда я отправлюсь в тур по Северной Америке, все, кто купил билеты на эти концерты, получат право быть первыми при их приобретении». Недавно Осборн признался, что болезнь Паркинсона появилась у него еще в 2003 году. Турне должно было начаться 27 мая и закончиться 31 июля.

                                                                                                                                       
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Fraghtened Rabbit выставят на благотворительном аукционе четыре рисунка Скотта Хатчинсона, сделанные им во время турне группы по Австралии в 2014 году. Все вырученные средства будут направлены на борьбу с лесными пожарами, ставшими бедствием для страны в этом году. «Австралия всегда была страной, в которой к нам относились с особым вниманием и добротой. Нам тяжело слышать о том, что происходит в этом прекрасном месте», — написали участники группы. Скотт Хатчинсон ушел из этого мира в мае прошлого года. В знак памяти о нем его семья и участники Frightened Rabbit организовали благотворительную организацию Tiny Changes, которая помогает молодым людям справиться с проблемами, связанными с психическим здоровьем. 

                                                                                                                                       
                              Скотт Хатчинсон во время выступления Frightened Rabbit, 2018 год.  Ollie Millington/Redferns via Getty Images

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Источник: Новая газета



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