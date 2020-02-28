Мнение: О панике, обвале, вирусе и что с этим делать

28.02.2020, 15:30, Разное

Итак, это случилось. «Чёрный лебедь» прилетел и больно клюнул. На рынках – распродажа и паника, в СМИ – трафик и кликбейт, в Гугле и Яндексе – вал запросов по вирусологии для чайников. Дошло!

То есть, пока загадочным коронавирусом болели десятки тысяч китайцев (и умирали тысячи), это никак не волновало #рынки. Но стоило пострадать цивилизованным европейцам – и нате. Получите самый грандиозный обвал с 2015 года, напомнивший о Великой рецессии 2008-09 гг. И это ещё цветочки…

Перечислять сухие сводки с финансовых полей нет смысла. Совершенно неважно, насколько упал рубль за последнюю неделю – на 5% или уже на 6%. Фондовые индексы, потерявшие по 10-15% за короткий срок, тоже неинтересны сами по себе. Падение нефти почти на 15% более неприятно, хотя в моменте также не слишком показательно: локальные колебания цен Россия переживёт сравнительно безболезненно.

Куда более интересными представляются, как обычно, три вопроса:

– что происходит?

– что будет дальше?

– и что делать #сейчас?

Относительно первого всё более-менее понятно. Хотя инфекция коронавируса CoVID-19 длилась в Китае уже больше двух месяцев, инвесторы до недавнего времени отталкивались от следующих посылок:

1. Энергичные меры китайских властей, включая карантины в городах и самоизоляцию целых регионов, помогут ограничить распространение заболевания;

2. Даже если это вызовет локальное замедление экономики Китая, то в общем контексте мирового хозяйства это неизбежное, но преодолимое событие, особенно с учётом возможностей КНР в части поддержки своего огромного хозяйства;

3. В наихудшем случае, т.е. если китайский экономический кризис всё же затормозит мировой ВВП на пару процентных пунктов, это «приемлемые потери», которые могут быть компенсированы усилиями правительствами и центральными банками разных стран, способных предложить фискальные и монетарные меры поддержки.

Очевидно, что резкий и масштабный прорыв инфекции за пределы азиатского региона сломал эту благостную картину. Стало понятно, что последствия эпидемии будут более масштабными, в том числе по причине дорогостоящих карантинных мер. Под удар попали как отдельные крупные экономики, типа, и Италии, так и целые отрасли – туризм, транспорт, промышленность и ряд других. Плюс накопленный за долгие годы бычьего рынка иррациональный оптимизм, сформировавший пузыри в целых классах активов. Всё это предопределило масштабы и остроту реакции.

Что будет дальше, пока неясно. Хотя CoVID-19 менее опасен, чем аналоги, натворить бед он сможет. Не столько физически, пожиная свою кровавую жатву, сколько психологически. А борьба с ним, как ни цинично это звучит, может обойтись дороже, чем все человеческие потери. Впрочем, самый вероятный сценарий – плавное затихание эпидемии к лету, когда на стороне людей окажется сама природа. Тогда и придётся считать реальные потери, масштаб которых рынок сейчас оценивает с запасом.

Отдельный вопрос – что делать?

Тут надо учесть, что с точки зрения долгосрочной ситуации никаких изменений не происходит. Эпидемия (и даже пандемия) закончатся рано или поздно. Она повлияет на потребление, на отдельные отрасли и даже на страны. Но в целом такая эпидемия не влияет на спрос на физические товары, не влияет на производственные мощности, не влияет на трудовые ресурсы. В долгосрочном плане всё может остаться плюс-минус таким же.

Так что главный совет – избегать стрессов, проверить собственные резервы, сократить по возможности риски и мыть руки с мылом, особенно перед едой. Согласны?

Или готовы закупать тушёнку, соль, спички, бензин и патроны?