56-летняя Иоланда Хадид вышла на подиум вместе с дочерьми Джиджи и Беллой

28.02.2020, 15:30, Разное

В парижском дворце спорта «Берси» прошел показ новой осенне-зимней коллекции Off-White. Креативный директор марки Вирджил Абло вновь всех удивил. На этот раз подиум был поделен на зоны, каждую из которых разделяла инсталляция в виде половин автомобилей, будто бы врезавшихся в землю. Открыли и закрыли показ сестры Хадид — Джиджи и Белла.

В шоу также участвовала мама моделей — Иоланда Хадид: она представила 15-й образ коллекции. Для нее участие в модном показе было не в новинку. Впервые Иоланда вышла на подиум, когда ей было 14 лет. Расцвет ее модельной карьеры пришелся на 80-90-е годы. Она участвовала в показах в Париже, Милане и Нью-Йорке. Кроме того, она снималась для глянцевых изданий, в том числе появлялась на страницах французского и немецкого Vogue. Сейчас Иоланда пишет книги, участвует в телевизионных шоу, а также снимается для различных рекламных кампаний.

Белла Хадид Джиджи Хадид Иоланда Хадид

Идея пригласить к участию в показе не только сестер Хадид, но и их маму, пришла Вирджилу спонтанно:

Я написал девочкам сообщение, которое было довольно странным: «Привет, у меня есть идея сделать шоу с тремя Хадидами».

Дело в том, что у Беллы и Джиджи есть еще брат — Анвар, который также занимается моделингом. Дизайнера сестры поняли не сразу и решили, что приглашение на показ получил как раз он. Абло пришлось объяснять, что вообще-то речь шла об их маме.

Карли Клосс Мариякарла Босконо