Игорь Крутой показал архивное видео с презентации песни Аллы Пугачевой «Любовь похожая на сон»

28.02.2020, 15:26, Разное

Игорь Крутой поделился архивным видео с представления песни Аллы Пугачевой «Любовь похожая на сон». Композиция, которая стала хитом, вышла 25 лет назад.

Композитор Игорь Крутой в своем Instagram показал подписчикам архивное видео 25-летней давности. На нем можно увидеть всех популярных людей того времени, которые собрались за столом во время презентации песни «Любовь похожая на сон». Композиция стала хитом «Песни года-94» и отмечена премией «Овация».

Под постом продюсер написал, что песня создавалась еще в то время, когда он обладал длинными волосами. Музыкальное произведение исполняли многие артисты, каждый по-своему, но самой первой была Алла Пугачева, благодаря которой композицию полюбили все. Музыкант считает, что очень интересно смотреть на видео, наблюдая за еще молодыми знаменитостями.

Игорь Крутой много лет сотрудничает с Аллой Борисовной. Композитор создал для нее много хитов, но периодически их дружба заканчивалась ссорами. Продюсер считает, что у вокалистки тяжелый характер, а ее настроение влияет на окружающих.