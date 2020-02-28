Собчак отправляет в политику Бузову, Тимати и Элджея и придумала названия для их возможных партий

28.02.2020, 15:26, Разное

Ксения Собчак хочет послать в политику Тимати, Ольгу Бузову и Элджея. Телеведущая даже сочинила названия партий, в которых могли бы находиться звезды.
После того, как о решении заняться политической деятельностью объявили такие знаменитости, как Сергей Шнуров и Валерия, Ксения Собчак стала размышлять, кто бы еще из звезд шоу-бизнеса смог основать собственную партию. Знаменитость считает, что Ольге Бузовой подойдет организация «Брошенки России», а ее лозунгом стали бы слова «Мои люди всегда со мной». Вдобавок телеведущая уже нашла некоторые тезисы для ее программы.

Не забыла Ксения Собчак и о Тимати. Телезвезда думает, что объединение рэпера могло бы получить наименование «Партия настоящих джентельменов». Если говорить об Элджее, то знаменитость считает, что ему стоит поразмыслить над названием «Партия сайонара». Собчак не сомневается, что каждый из представителей отечественного шоу-бизнеса смог бы реализоваться в политике.



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