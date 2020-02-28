Гаджеты: Huawei P40 Pro выйдет с экраном на 120 Гц

28.02.2020, 15:25, Разное

Китайская компания Huawei вскоре презентует новые смартфоны P40 и P40 Pro, уже известны некоторые их особенности. Старшая модель, как выяснилось, обладает дисплеем на 120 Гц.
Фирма Huawei через один месяц собирается представить флагманские разработки – смартфоны P40 и P40 Pro. Согласно полученной информации, экран старшего устройства поддерживает кадровую чистоту 120 Гц. Не исключается, что такие же показатели будут и у обычной версии, но достоверно ли это, пока не известно.

На текущий момент точно ясно, что Huawei P40 оснащен камерой на 52 Мп с оптическим форматом 1/1.3 дюйма. Модификация Pro получила перископный «телевик» на 40 Мп с десятикратным зумом. Также предполагается, что новый гаджет порадует клиентов наличием процессора Kirin 990, 12 Гб ОЗУ и 512 Гб собственной памяти.



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