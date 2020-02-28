Samsung Galaxy Z Flip распродан всего за девять минут в Китае

28.02.2020, 15:25, Разное

Китай является очень прибыльным рынком для Samsung, и компания усердно работает, чтобы вернуть себе утраченную в последние годы долю площадки. Одним из успехом бренда стал смартфон Galaxy Z Flip, который был распродан всего через девять минут после того, как производитель начал принимать заказы онлайн.

Samsung не раскрывает, сколько единиц изначально было доступно на рынке, так что это может быть 100 единиц или 10000. Эксперты отмечают, что покупки электроники в Китае уменьшились из-за вспышки коронавируса.

Клиенты в Китае привыкли видеть флип-телефоны от Samsung. Только в этом году южнокорейский бренд не разработал обычный телефон в серии W, вместо этого выпустил Galaxy Fold, который является W20 5G. Вероятно, это произошло из-за Galaxy Z Flip, который является складной моделью следующего поколения.

Samsung продолжит поставки новинки клиентам в Китае. Компания обещает в ближайший период сделать доступной для поклонников бренда, которые не смогли приобрести смартфон на старте продаж, еще одну партию устройств.