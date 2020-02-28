Австралийские ученые назвали болезни, которые «лечатся» любовью

28.02.2020, 15:25, Разное

Специалисты, представляющие университет Сиднея, в ходе исследования сделали интересное открытие. Как утверждают австралийские ученые, благодаря выработке у испытывающего любовь человека эндорфинов и окситоцина, организм может излечиться от некоторых заболеваний.
Окситоцин является ключевым компонентом в проявлении материнской любви, сближении женщины и мужчины, адаптации человека в обществе. По словам австралийских экспертов, гормон способен помочь избавиться от таких пагубных пристрастий, как курение и алкогольная зависимость. Он защищает организм от стресса. Люди с дефицитом окситоцина сталкиваются с проблемами психологического характера, у них наблюдаются перепады настроения, раздражительность, многие имеют склонность к полноте.

В организме человека, испытывающего любовь, активизируется выработка эндорфинов. Ученые уверяют, благодаря этим гормонам удовольствия возможно излечиться от простуды, избавиться от простатита.



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