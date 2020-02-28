Данилов о коронавирусе: Украину это не обойдет

28.02.2020, 15:21, Новости дня

Коронавирус рано или поздно попадет в Украину, такое мнение в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1+1» вечером 27 февраля высказал секретарь Национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, появление в Украине коронавируса неизбежно, потому что «во всем мире бушует коронавирус».

«Украину это не обойдет, и одиночные случаи будут», – подчеркнул Данилов.

Он сказал, что власти готовы к этому, в больницах страны подготовили 12,5 тыс. больничных мест для инфицированных.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

По состоянию на начало суток 28 февраля в КНР зарегистрировано 78 824 случая заражения новым коронавирусом, умерли 2788 человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 27 февраля вне Китая зафиксировано 3664 случая заражения в 46 странах, погибло 57 человек.

На территории Украины заболевших нет.  Коронавирус был диагностирован у четырех украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии, а также у 26-летней украинки, которая проживает в Италии.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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