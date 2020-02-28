Президента Монголии изолировали на 14 дней после посещения Китая

28.02.2020, 15:21, Новости дня

Президента Монголии Халтмаагийна Баттулга изолировали на 14 дней после однодневного визита в Китай. Об этом 28 февраля сообщает агентство Монцамэ.

Как сообщает агенство, у Баттулга и официальных лиц, сопровождавших его в ходе визита в КНР, взяли тест на коронавирус в аэропорту Чингисхана, и отправили в изоляцию на 14 дней в специальные учреждения.

Монгольский президент помещен отдельно в столичную клинику, а сопровождавшие его лица – министр внешнеполитического ведомства, начальник Главного управления по чрезвычайным ситуациям генерал-майор, глава Администрации президента, советник президента по внешней политике, отправлены в специальный реабилитационный санаторий «Жаргалант» Главного управления по чрезвычайным ситуациям.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию. 

По состоянию на начало суток 28 февраля в КНР зарегистрировано 78 824 случая заражения новым коронавирусом, умерли 2788 человек. По данным ВОЗ, по состоянию на 27 февраля вне Китая зафиксировано 3664 случая заражения в 46 странах, погибло 57 человек.

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус диагностирован у четырех украинцев на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится у берегов Японии, и у украинки, которая работает в Италии. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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