Стоимость нефти Brent опустилась до минимума с июля 2017 года

28.02.2020, 15:20, Новости дня

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $50 за баррель, свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже.

В 11.30 цена на майские фьючерсы опустилась до $49,58 за баррель, но затем начала подниматься. По состоянию на 14.00 Brent торговалась по $50,69.

Investing.com отмечает, что это самые низкие цены с июля 2017 года. Издание связывает падение спроса со вспышкой коронавируса.

Bloomberg тоже пишет, что снижение цен на нефть стало реакцией на распространение коронавирусной инфекции, которое «взбудоражило мировые рынки». Агентство отмечает, что Организация стран – экспортеров нефти и ее союзники могут заключить сделку для поддержания цен.

Источники рассказали агентству Reuters, что несколько стран-членов ОПЕК, включая Саудовскую Аравию, из-за влияния эпидемии коронавируса на глобальный спрос склоняются к более сильному, чем обсуждалось, сокращению добычи нефти. Они считают, что нефтедобычу необходимо дополнительно снизить на 1 млн баррелей в сутки, а не на 600 тыс., как было предложено ранее.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

По состоянию на начало суток 28 февраля в КНР зарегистрировано 78 824 случая заражения новым коронавирусом, умерли 2788 человек. По данным ВОЗ, по состоянию на 27 февраля вне Китая зафиксировано 3664 случая заражения в 46 странах, погибло 57 человек.

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус диагностирован у четырех украинцев на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится у берегов Японии, и у украинки, которая работает в Италии.