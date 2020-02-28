В Самарской области стая собак искусала восьмилетнюю девочку

28.02.2020, 15:19, Новости дня

В Самарской области стая бродячих собак напала на первоклассницу. ЧП произошло неподалеку от Чапаевска, передает ГТРК "Самара" со ссылкой на социальную сеть "Вконтакте".

Очевидцы сообщили о том, что ребенок получил серьезные травмы. Его доставили в городскую больницу. По предварительным данным, жертвой своры псов стала восьмилетняя девочка.

По факту инцидента СК организовал доследственную проверку. На официальном сайте ведомства указано, что сейчас первоклассница находится в больнице, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

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ГТРК "Самара"



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