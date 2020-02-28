Столтенберг: НАТО поддержит Турцию в воздухе

28.02.2020, 15:19, Новости дня

Североатлантический альянс продолжит поддерживать Турцию в области противовоздушной обороны. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после заседания членов военного блока, собранного по запросу Анкары, пишет агентство "Интерфакс".

Генсек назвал Турцию пострадавшей стороной в сирийском конфликте и выразил соболезнования семьям солдат, погибших в Идлибе. Столтенберг также призвал Россию и Сирию прекратить неизбирательные воздушные атаки.

Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и наведения AWACS альянса продолжат патрулировать воздушное пространство Сирии и помогать Турции, пообещал Столтенберг.

Напомним, ситуация в сирийской провинции Идлиб резко обострилась 28 февраля, когда подразделения турецкой армии попали под обстрел. Погибли 22 военнослужащих.



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