Неизвестные разрушили подземный бункер, обнаруженный в центре Севастополя

28.02.2020, 15:19, Новости дня

Неизвестные разрушили подземный бункер, который обнаружили в ходе раскопок на Большой Морской. Как сообщил реставратор, член Наблюдательного совета по реконструкции Большой Морской Анатолий Пряшников, убежище времен второй обороны Севастополя превратили в контейнер для отвала, его завалили грунтом.

Спелеологи накануне обнаружили на стенах корабельного бронещита карандашные надписи, предположительно их оставили защитники города. Сегодня и они были уничтожены. Местные жители рассказали Анатолию Пряшнику, что вчера приезжала какая-то машина с надписью "Поисковики", люди работали до утра. "Но как этот объект можно вообще забрасывать грунтом?", — недоумевает Пряшников.

"Вести Севастополь" выяснили, что в бункере действительно должны были проводить поисковые работы. Об этом шла речь в правительстве города с региональным отделением Поискового движения РФ в Севастополе. Председатель отделения Андрей Могила заверил, что ночных работ их организация не проводила. Убежище не охраняется, поэтому туда мог попасть любой. Закрыли только канаву деревянными настилами, и то от пешеходов.

В сложившейся ситуации спелеологи на добровольных началах решили организовать в бункере дежурства.

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ГТРК "Севастополь"



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