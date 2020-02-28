Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

28.02.2020, 15:19, Новости дня

В пятницу, 28 февраля, в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/2020.

Таким образом, определились следующие пары 1/8 финала турнира:

"Истанбул Башакшехир" (Турция) – "Копенгаген" (Дания)

"Олимпиакос" (Греция) – "Вулверхэмптон" (Англия)

"Рейнджерс" (Шотландия) – "Байер" (Германия)

"Вольфсбург" (Германия) – "Шахтер" (Украина)

"Интер" (Италия) – "Хетафе" (Испания)

"Севилья" (Испания) – "Рома" (Италия)

"Айнтрахт" (Германия) / "Зальцбург" (Австрия) – "Базель" (Швейцария).

ЛАСК (Австрия) – "Манчестер Юнайтед" (Англия)

Напомним, первые матчи запланированы на 12 марта, ответные – на 19 марта. Жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги Европы состоится в пятницу, 20 марта.

⚡ ВСЕ ПАРЫ 1/8 ФИНАЛА ⚡

Какая самая мощная?

⚔ Истанбул ББ — Копенгаген

⚔ Олимпиакос — Вулверхэмптон

⚔ Рейнджерс — Байер

⚔ Вольфсбург — Шахтер

⚔ Интер — Хетафе

⚔ Севилья — Рома

⚔ Айнтрахт/Зальцбург — Базель

⚔ ЛАСК — Манчестер Юнайтед#жеребьевкаЛЕ pic.twitter.com/C5n6yeXUaA

— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) February 28, 2020