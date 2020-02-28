Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

28.02.2020, 15:19, Новости дня

В пятницу, 28 февраля, в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/2020.

Таким образом, определились следующие пары 1/8 финала турнира:

"Истанбул Башакшехир" (Турция) – "Копенгаген" (Дания)
"Олимпиакос" (Греция) – "Вулверхэмптон" (Англия)
"Рейнджерс" (Шотландия) – "Байер" (Германия)
"Вольфсбург" (Германия) – "Шахтер" (Украина)
"Интер" (Италия) – "Хетафе" (Испания)
"Севилья" (Испания) – "Рома" (Италия)
"Айнтрахт" (Германия) / "Зальцбург" (Австрия) – "Базель" (Швейцария).
ЛАСК (Австрия) – "Манчестер Юнайтед" (Англия)

Напомним, первые матчи запланированы на 12 марта, ответные – на 19 марта. Жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги Европы состоится в пятницу, 20 марта.

⚡ ВСЕ ПАРЫ 1/8 ФИНАЛА ⚡

Какая самая мощная?

⚔ Истанбул ББ — Копенгаген
⚔ Олимпиакос — Вулверхэмптон
⚔ Рейнджерс — Байер
⚔ Вольфсбург — Шахтер
⚔ Интер — Хетафе
⚔ Севилья — Рома
⚔ Айнтрахт/Зальцбург — Базель
⚔ ЛАСК — Манчестер Юнайтед#жеребьевкаЛЕ pic.twitter.com/C5n6yeXUaA

— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) February 28, 2020



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02 / Правительство изучит доклад Счетной палаты с критикой предыдущего кабмина

18.02 / Число жертв коронавируса в Китае возросло до 1868 человек

25.02 / Еще в двух европейских странах подтвердили первые случаи коронавируса

29.12 / Анна Щербакова выиграла чемпионат России, превысив два мировых рекорда

23.01 / В Кремле заявили, что Путин не встречался с Зеленским в Иерусалиме

03.02 / Турция выделит Украине на закупку военной техники 33 млн долларов

19.02 / Зеленский назвал майора ВСУ «треплом» за вопрос об уклонении от повестки в армию

22.01 / Первый случай заболевания пневмонией нового типа зафиксирован у жительницы Таиланда

06.02 / NK выступит в Caribbean Club Concert-Hall в Киеве

17.01 / Зеленский дал Гончаруку шанс

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика