Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы
28.02.2020, 15:19, Новости дня
В пятницу, 28 февраля, в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/2020.
Таким образом, определились следующие пары 1/8 финала турнира:
"Истанбул Башакшехир" (Турция) – "Копенгаген" (Дания)
"Олимпиакос" (Греция) – "Вулверхэмптон" (Англия)
"Рейнджерс" (Шотландия) – "Байер" (Германия)
"Вольфсбург" (Германия) – "Шахтер" (Украина)
"Интер" (Италия) – "Хетафе" (Испания)
"Севилья" (Испания) – "Рома" (Италия)
"Айнтрахт" (Германия) / "Зальцбург" (Австрия) – "Базель" (Швейцария).
ЛАСК (Австрия) – "Манчестер Юнайтед" (Англия)
Напомним, первые матчи запланированы на 12 марта, ответные – на 19 марта. Жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги Европы состоится в пятницу, 20 марта.
⚡ ВСЕ ПАРЫ 1/8 ФИНАЛА ⚡
Какая самая мощная?
⚔ Истанбул ББ — Копенгаген
⚔ Олимпиакос — Вулверхэмптон
⚔ Рейнджерс — Байер
⚔ Вольфсбург — Шахтер
⚔ Интер — Хетафе
⚔ Севилья — Рома
⚔ Айнтрахт/Зальцбург — Базель
⚔ ЛАСК — Манчестер Юнайтед#жеребьевкаЛЕ pic.twitter.com/C5n6yeXUaA
— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) February 28, 2020
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