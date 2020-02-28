Грузия отвергла непредоставление списка депортированных для компенсаций от России

28.02.2020, 15:10, Новости дня

Министр юстиции Грузии Теа Цулукиани отвергла претензии российской стороны о непредоставлении списка депортированных в 2006 году, которым РФ по решению ЕСПЧ должна в целом выплатить 10 млн евро. Об этом информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Решение Страсбургского суда окончательное и не подлежит пересмотру, РФ просто ищет предлоги не выполнить его», – сказала Цулукиани.

По словам министра, аргумент России, которая требует объяснений о том, как конкретно будут распределены деньги, «абсолютно безосновательный». «Список Грузией представлен», – сообщила Теа Цулукиани.

Она отметила, что «Россия сомневается, что в этом списке все те, кто действительно пострадали при депортации и что им нужно выплачивать компенсации».

По словам, министра, «если РФ будет тянуть с выплатой, то на сумму будут начисляться проценты». «Россия просто не хочет выглядеть виноватой», – сказала она.

Министр напомнила, что Страсбургский суд в этом году огласит вердикт по иску Грузии к РФ о войне 2008 года.

Накануне сообщалось, что РФ не может выплатить компенсацию из-за отсутствия реального списка пострадавших. Страсбургский суд 31 января 2019 года обязал Россию выплатить компенсации – от 2 до 15 тыс. евро – 1,5 тыс. гражданам Грузии. Грузия изначально рассчитывала, что компенсации получат примерно втрое больше ее граждан.

В 2006 году, в эпоху правления экс-президента Михаила Саакашвили и его «Единого национального движения», в ответ на арест в Тбилиси по обвинению в шпионаже четырех офицеров функционировавшего на тот момент в грузинской столице штаба группы российских войск в Закавказье Москва приняла решение депортировать грузинских нелегальных трудовых мигрантов. Офицеров вскоре при посредничестве ОБСЕ передали российским властям. РФ тогда также прервала транспортное и почтовое сообщение с Грузией. По утверждению Тбилиси, во время процесса депортации из-за ухудшения состояния здоровья умерли четыре грузинских гражданина.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02 / В Москве задержали подозреваемого в поджоге Никулинского суда

03.01 / Первый электрокар Bentley появится не раньше 2025 года

27.12 / Новый смартфон Xiaomi Mi 10 Pro получит возможность зарядки за 35 минут

31.01 / ProtonMail удалил рассылающие письма с угрозами аккаунты

13.02 / Российского офицера-подводника уволили за пьянство и ругань в адрес портрета Путина

26.02 / Жертвами столкновений в Индии стали 20 человек

16.02 / В Москве двое рабочих погибли, упав с большой высоты

15.01 / Опубликовано видео возможного попадания двух ракет в Boeing в Иране

14.02 / Российский военный сделал девушке предложение с помощью танков

07.02 / Военные эксперты оценили инцидент с ВВС Израиля и пассажирским самолетом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика