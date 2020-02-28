Мишустин потребовал сразу сообщать о нецелевом использовании средств по нацпроектам

28.02.2020, 15:10, Новости дня

Премьер Михаил Мишустин потребовал незамедлительно передавать в правоохранительные органы сведения о нарушениях при использовании средств на нацпроекты.

Глава правительства подчеркнул, что нужно заблаговременно оценивать риски нецелевого использования средств для нацпроектов, передает ТАСС. Мишустин отметил, что рассчитывает на поддержку Генпрокуратуры, ФСБ, МВД и Росфинмониторинга в этой сфере.

«Я прошу федеральные и региональные органы незамедлительно предоставлять информацию о возможных нарушениях или рисках их возникновения при реализации проектов, а Генпрокуратуру, МВД и ФСБ – сразу организовывать соответствующие проверки на объектах нацпроектов», – подчеркнул Мишустин.

В четверг стало известно, как в правительстве распределили ответственных за национальные проекты кураторов.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.01 / 112 — Зеленский назвал канадцев жителями Канадии

25.02 / Первые случаи заражения коронавирусом подтвердились в Австрии и Хорватии

19.02 / Экс-премьер Австралии: власти Малайзии связывают крушение MH370 с самоубийством пилота

31.01 / «Это было страшное время». Ловато рассказала о периоде, когда принимала наркотики

31.01 / Гвоздева прокомментировала скандальный развод Остапчука

05.02 / Берлин заявил о недопустимости экстерриториальных санкций

13.01 / Лидер оппозиции Абхазии объявил о намерении баллотироваться на пост президента

31.01 / Тим обыграл Зверева и впервые в карьере вышел в финал Australian Open

14.01 / Польша заявила о невозможности поставлять нефть в Белоруссию по «Дружбе»

23.01 / Автоновости: Suzuki презентовала недорогой кроссовер XL7

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика