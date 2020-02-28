Компанию Concord могут обвинить в неуважении к суду

28.02.2020, 15:07, Новости дня

Федеральный суд США рассматривает возможность обвинить в неуважении к суду российскую компанию, обвиняемую в финансировании «фабрики троллей» во время выборов 2016 года.

Базирующаяся в Санкт-Петербурге компания Concord Management and Consulting отказалась передать затребованные повестками документы.

Прокуроры попросили судью Дэбни Фридрих обвинить компанию в неуважении к суду.

Фридрих в четверг постановила, что представители компании должны явиться в суд в понедельник на слушание по этому вопросу.

Прокуратура отмечает, что Concord проигнорировала несколько повесток с требованиями предоставить различные документы, в том числе регистрационные бумаги и список IP-адресов компании.

В 2018 году Concord обвинили в заговоре против США в связи с ее ролью в попытках вмешательства в выборы с целью способствовать победе Дональда Трампа.

Бывший спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил 13 российских граждан и три компании в ведении «информационной войны против США». Это одно из последних незавершенных дел, инициированных в результате расследования Мюллера.

Адвокаты Concord неоднократно предпринимали безрезультатные попытки добиться снятия обвинений.

По версии обвинения, Concord контролировала финансирование пропагандистских усилий компании «Агентство интернет-исследований», рекомендовала сотрудников и в целом координировала ее деятельность.

Считается, что Concord находится под контролем российского бизнесмена Евгения Пригожина, которого называют «поваром Путина», поскольку он организует банкеты для российского президента.

«Американская система юстиции заинтересована в проведении судебных процессов при наличии всех допустимых материалов, – заявили прокуроры. – Компания Concord не предоставила данных по четырем из шести категорий запрошенных документов, в том числе список IP-адресов, используемых Concord».