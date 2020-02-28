Страны НАТО выразили солидарность с Турцией после событий в Идлибе

28.02.2020, 15:07, Новости дня

Послы стран-членов НАТО в пятницу выразили солидарность с Турцией после событий в сирийской провинции Идлиб, где турецкая армия понесла большие потери.

Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Они также призвали Россию и Сирию активизировать усилия по поиску мирного урегулирования конфликта в Сирии.

«Мы призываем Россию и сирийский режим прекратить наступательные операции и массированные воздушные удары, – сказал Столтенберг после совещания послов стран НАТО в Брюсселе. – Мы также призываем Россию и Сирию полностью уважать международное право».

Заседание состоялось по просьбе Турции после того, как в результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб погибли 33 турецких военнослужащих.

Консультации проводились в соответствии со статьей 4 Вашингтонского договора, сообщил Столтенберг в «Твиттере».

В соответствии со Статьей 4, каждый из членов альянса имеет право попросить провести консультации, если считает, что существует угроза для его территориальной целостности, политической независимости или безопасности.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в четверг побеседовал со Столтенбергом по телефону.

Между тем российский министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин обсудили ситуацию в ходе срочной телефонной беседы.

«Пространство для диалога есть всегда, сегодня состоялся телефонный разговор президентов Путина и Эрдогана по просьбе лидера Турецкой Республики, – рассказал журналистам Лавров. – Разговор был подробный, он был посвящен необходимости сделать все, чтобы выполнить изначальные договоренности по зоне деэскалации».

Потери турецкой армии могут кардинально изменить ход сирийской войны на фоне нарастающих опасений относительно прямого конфликта между Россией и Турцией, являющейся членом НАТО.

По словам турецких властей, удар нанесли сирийские правительственные силы, однако в последние недели большинство авиаударов в регионе проводили российские истребители.

В пятницу у здания российского консульства собрались демонстранты, скандируя: «Россия – убийца! Путин – убийца!»

Турецкие власти не возлагают ответственность на Россию, опасаясь прямого столкновения и желая сохранить возможность переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

Получить комментарии от российских властей в четверг не удалось.

По данным турецких СМИ, президент Турции Эрдоган в четверг созвал экстренное совещание в Анкаре. А турецкие силы тем временем начали наносить ответные удары по сирийской армии в провинции Идлиб.

Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик назвал случившееся «нападением» на Североатлантический альянс.

Турция давно поддерживает силы оппозиции в гражданской войне в Сирии. Сирийскому президенту Башару Асаду при поддержке России и Ирана удалось преимущественно подавить повстанческое движение, в результате чего погибли сотни тысяч человек и миллионы стали беженцами.

Правительство Асада при воздушной поддержке России ведет наступление в Идлибе, который является последним оплотом повстанцев. За последние три месяца из-за эскалации насилия в этом регионе почти миллион человек были вынуждены покинуть свои дома, что привело к гуманитарному кризису на границе с Турцией.

В последние дни напряженность между двумя сторонами растет, усиливая опасения по поводу конфликта между Турцией и Россией, которая контролирует воздушное пространство на северо-западе Сирии.

Эрдоган призвал сирийское правительство и российские силы прекратить наступление в Идлибе и отойти от турецких позиций, которые оказались в окружении сирийских сил. Он также выразил желание создать в регионе контролируемую Турцией зону безопасности для переселенцев.

Тем временем Россия направляет к берегам Сирии два военных корабля с крылатыми ракетами «Калибр-НК», сообщило в пятницу агентство «Интерфакс» со ссылкой на Черноморский флот.

Фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», оснащенные ракетным комплексом «Калибр-НК», совершают плановый переход из Севастополя в дальнюю морскую зону, где войдут в состав сил постоянной группировки Военно-морского флота в Средиземном море, говорится в сообщении пресс-службы Черноморского флота.

По данным пресс-службы, корабли уже начали прохождение турецких проливов Босфор и Дарданеллы.

Третий фрегат ЧФ данной серии – «Адмирал Эссен», выполняет задачи в Средиземном море с декабря 2019 года, напомнили в пресс-службе.

Турция направила в Идлиб тысячи военнослужащих, чтобы остановить наступление сирийской армии, однако отсутствие воздушной поддержки препятствует ее усилиям. Россия ведет массированную воздушную кампанию по всей провинции, нанося удары по больницам, школам и жилым зданиям. За три месяца погибли не менее 300 человек.

Анкара попросила США предоставить ракеты Patriot для защиты турецких военнослужащих и призвала НАТО обеспечить соблюдение бесполетной зоны, чтобы защитить три миллиона мирных жителей Идлиба.

Однако Вашингтон и члены НАТО пока отказываются вовлекаться в конфликт на северо-западе Сирии, не желая вступать в конфронтацию с Россией, отмечают западные чиновники.

Тем не менее Госдепартамент в четверг заявил, что США очень обеспокоены сообщениями об атаке на турецких военных в Идлибе и поддерживают своего союзника по НАТО.

«Мы поддерживаем нашего союзника по НАТО, Турцию, и продолжаем призывать к немедленному прекращению этой отвратительной наступательной операции, проводимой режимом Асада, Россией и силами, пользующимися поддержкой Ирана», – говорится в заявлении представителя Госдепартамента.

Посол США в НАТО Кэй Бейли Хатчисон в четверг выразила надежду на то, что власти Турции вскоре поймут, что из себя представляет Россия, и кто в действительности является надежным партнером Анкары. Хатчисон заявила об этом, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать гибель десятков турецких солдат в Сирии от удара сирийской правительственной армии, которую поддерживает Россия.

Отвечая на вопрос, Хатчисон отметила, что ей неизвестно об инциденте, однако, если «это произошло, то я просто надеюсь, что президент Эрдоган… увидит, кто является… надежным партнером, и кто не является».

Дипломат добавила, что покупка Турцией российских систем противоракетной обороны С-400 испортила отношения между Анкарой и Вашингтоном.

Министерство обороны России со своей стороны сообщило, что «27 февраля 2020 года находящиеся в Идлибской зоне деэскалации формирования террористической группировки "Хайят Тахрир аш Шам" предприняли попытку проведения крупномасштабной наступательной операции по широкому фронту на позиции сирийских правительственных войск».

В сообщении министерства отмечалось, что российский Центр по примирению враждующих сторон находится в постоянном контакте с турецким Идлибским координационным центром с целью исключения любых угроз безопасности.

«В течение прошедших суток представителями российского ЦПВС постоянно запрашивались и подтверждались у турецких коллег координаты местонахождения всех подразделений вооруженных сил Турции, находящихся рядом с районами боевых действий террористов», – подчеркнуло министерство.

Однако турецкий министр обороны Хулуси Акар опроверг утверждения Москвы о том, что турецкие военнослужащие находились среди повстанческих группировок.