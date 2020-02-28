Мнение: Проклятие «Москвы»

28.02.2020, 15:04, Разное

История легендарного универмага столицы: цеховики, расстрелы, убийства по найму, таганская ОПГ и «добрые» банкиры.

При Сталине в Москве на Патриарших прудах была «нехорошая квартира», а при Хрущеве в столице появился и «нехороший универмаг» — на Ленинском проспекте. Вообще-то его торжественно открыли в 1963-м как витрину нового советского быта, но практически сразу там был создан и подпольный трикотажный цех, где по западным лекалам производилось и продавалось на месте элитное белье. В результате его организаторы Александр Хейфец и Юрий Евгеньев стали первыми советскими людьми, которых расстреляли за чисто экономическое преступление.

Универмаг «Москва» в 1967 году. Фото: РИА Новости

Но на этом хорошо известная часть истории «Москвы» заканчивается. В девяностых и нулевых, как и многие столичные магазины — центры первоначального накопления капитала, — универмаг, имеющий отдельные страницы в архитектурных справочниках, прошел через руки аферистов и настоящих бандитов.

Без жертв не обошлось.

Вечером 10 февраля 2009 года сопротивлявшийся рейдерскому захвату «Москвы» бандитами из «Таганской ОПГ» замруководителя юридической службы универмага Андрей Бралюк при нападении в подъезде получил тяжелые травмы черепа и скончался, не выходя из комы, 13 мая. Вплоть до 2014 года универмагом открыто владели лидеры «Таганской ОПГ» Игорь Жирноклеев (Жирный) и Григорий Рабинович (Гриша Таганский).

ОПГ в разное время негласно возглавляли воры в законе Роспись (убит в 1997 году) и Петрик (проживает за границей).

«Таганские» орудовали не только трубами и стволами. В их арсенале были и финансовые схемы.

Например, с 2013 по 2014 год «таганские» получили в столичном Росинтербанке 448,5 миллиона рублей и 1,3 миллиона долларов.

Деньги тут же выводились со счетов «Москвы» и уплывали за границу, кредиты возвращены не были.

Более того, в итоге украденными оказались и деньги, и универмаг, и земля под ним. И это сделали уже не «таганские». А кто?

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