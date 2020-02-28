«Хороший повод купить подешевевшие активы». Экономисты о падении на фондовой бирже в США и России

28.02.2020, 15:01, Новости дня

В ночь на 28 февраля ведущие фондовые индексы США в шестой раз закрылись резким падением ключевых индексов более чем на 4%. Падение произошло и на фондовых рынках других стран. Так, в пятницу торги на российском рынке акций открылись падением индексов на 4,1–4,7%. Снижение показали и европейские биржи.

Резкое падение котировок во всех случаях произошло на фоне опасений, связанных с распространением коронавируса. О том, повлечет ли эта ситуация серьезные последствия для мировой экономики, The Insider рассказали эксперты.

Независимый эксперт Антон Шабанов

Этой коррекции давно уже ожидали. Рынки вечно не растут. Просто коронавирус выступил очень хорошим поводом для коррекции. Это важно. Не кризиса, не падения, не катастрофы какой-то, а обычной рыночной коррекции, которая рано или поздно должна происходить. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим еще небольшую коррекцию, но учитывая, что она была вызвана довольно искусственной причиной, потому что коронавирус какими-то страшными последствиями пока что себя не показывает, если рассматривать статистику.

Ситуация с коронавирусом потянула за собой падение всех рынков: и европейских, и азиатских, и нашего российского. Для тех, кто хорошо разбирается в рынке, это хороший шанс, наоборот, покупать подешевевшие активы, что, кстати, многие и делают. На многих рынках сейчас, как бы это странно ни звучало, в момент падения наблюдается очень большой спрос на ценные бумаги и акции.

Ситуация 2008 года не должна повториться, потому что тогда были другие причины. Если коронавирус начнет убивать каждого зараженного, это будет действительно очень страшно для мировой экономики. Сейчас статистика говорит о том, что количество выздоровевших всего на 1% выше, чем в сезон обычной эпидемии гриппа, и на целых 8% ниже, чем это было во время типичной пневмонии. Это просто эмоциональная реакция инвесторов на то, что происходит в мире. Пока что глобального кризиса никто не ожидает.

Доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов

Американский фондовый рынок растет уже одиннадцатый год, даже российский фондовый рынок за прошлый год показал впечатляющий рост, и нынешняя коррекция пока еще может восприниматься именно как коррекция.

Но если распространение заболевания в Европе окажется очень серьезным, если это вызовет там дальнейший взрыв негативного информационного фона, не исключено, что очередной циклический экономический кризис, по типу того, который наблюдался в 2008 году, действительно стартует, используя коронавирус как своеобразный спусковой крючок.

Тем не менее не стоит путать повод и причину. Коронавирус вполне может сыграть роль повода, но причина гораздо глубже. Основная причина в пузырях, которые надулись на многих рынках, и в росте долговой нагрузки, причем самое слабое звено — это Китай с его теневой банковской системой. А коронавирус идеально подходит на роль своеобразного спускового крючка.