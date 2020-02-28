Мнение: Несостоявшийся «Колумбайн» в Саратове

28.02.2020, 14:55, Разное

В Саратове ФСБ задержала двух подростков, которые хотели устроить массовый расстрел в своей школе из соображений мести.
Один из задержанных заявил, что хотели убить до 40 человек.

Как уточнили в ФСБ, задержанные несовершеннолетние являются российскими гражданами 2005 г.р. Подростки на протяжении года состояли в особых интернет-сообществах, занимающихся продвижением идеологии массовых убийств.
Задержание обоих несовершеннолетних было осуществлено на территории заброшенного бомбоубежища. Именно здесь подростки скрывали обрез охотничьего ружья.
"Как было установлено, злоумышленники помимо огнестрельного оружия при нападении собирались использовать и зажигательные смеси самодельного производства. Принцип изготовления последних они отыскали в Интернете”, — отмечается в сообщении ФСБ.
В связи с этим СК Саратовской области было инициировано дело уголовного характера. Подросткам вменяется подготовка убийства сразу нескольких человек по предварительному сговору группой лиц

https://u-f.ru/news/criminal/u19876/2020/02/26/294894 — цинк

Сразу вспомнились чудаки на букву М, которые в соц.сетях начали разгонять героизацию Рослякова.

Источник: Colonel Cassad



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