В Одессе обвиняемый в убийстве мужчина с гранатой взял в заложники двоих судей

28.02.2020, 14:52, Новости дня

В Одессе обвиняемый в убийстве мужчина с гранатой взял в заложники двоих судей, сообщает УНИАН.

Мужчину доставили в Приморский суд Одессы в 12:00 в суд из СИЗО, чтобы продлить ему меру пресечения. Он был подозреваемым по ст. 115 Уголовного кодекса («Умышленное убийство») гражданина Израиля.

Когда мужчину завели в зал заседаний и поместили в «клетку», он достал гранату и пригрозил, что взорвет ее, если его не отпустят. По словам сотрудников суда, в заложниках у него оказалось несколько человек, в частности, судьи Виктор Иванов и Вячеслав Бондарь, а также конвоир.

 

Все заседания в суде были остановлены, люди – эвакуированы. На место происшествия были направлены взрывотехники, следственно-оперативная группа, кинологи и работники ГСЧС, также в суд приехал начальник полиции ГУНП в Одесской области Олег Бех: он лично провел переговоры с террористом. В итоге злоумышленника удалось разоружить, и у него действительно был изъят «предмет, похожий на гранату, сообщили в полиции. Но настоящая она или учебная – силовики не раскрыли. 

Летом 2017 года аналогичный захват заложников произошел в Московском областном суде в России, где судили фигурантов дела «банды ГТА». Пятеро подсудимых напали на сопровождавших их полицейских, когда те везли их в лифте, завладели табельным оружием и попытались скрыться. В перестрелке трое нападавших преступников были убиты, а еще двое получили тяжелые ранения. Сотрудник Росгвардии также был ранен, а двое полицейских получили травмы.



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