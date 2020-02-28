Самолет экстренно сел в аэропорту Внуково из-за треснувшего лобового стекла

28.02.2020, 14:52, Разное

Пассажирский Boeing 777, вылетевший из Москвы в Бангкок, совершил вынужденную посадку в аэропорту Внуково. По данным RT, у лайнера треснуло лобовое стекло.

Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет. На борту самолета находились 204 человека. В авиакомпании «Россия» сообщили, что пассажиров отправят в столицу Таиланда резервным бортом, передает РИА Новости.



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