Бойцов ЧВК «Вагнера» отправили в досрочные отпуска из-за перемирия в Ливии

28.02.2020, 14:52, Разное

Все бойцы были отправлены в досрочные отпуска, покинув территорию североафриканской страны. Это связано с тем, что в январе этого года конфликтующие стороны в Ливии договорились о соблюдении режима прекращения огня, сообщает портал «Деловая трибуна».

Как отмечает СМИ, в Telegram была опубликована переписка одного из бойцов ЧВК, который похвастался, что отпраздновал День защитника Отечества в кругу семьи в России. Также он сообщил о том, что готовившееся наступление было отменено из-за достигнутых договоренностей между Ливийской национальной армией и силами Правительства национального согласия о перемирии.

Кроме этого, согласно информации из опубликованной переписки, ливийское «направление» ЧВК «Вагнера» было полностью закрыто, сообщает портал.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о том, что на стороне командующего ЛНА в Ливии действуют несколько тысяч бойцов ЧВК «Вагнера», однако подтверждений этой информации так и не было предоставлено.



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