Модель Ксения Пунтус готова приступить к работе после падения из окна

28.02.2020, 14:37, Разное

Модель Ксения Пунтус стала известна пользователям Сети после падения из окна. Она получила серьезные травмы. После длительного лечения и реабилитации девушка готова приступить к работе.

11 января модель выпала из окна. Ее увидел дворник, он и вызвал бригаду скорой помощи. В то время, когда пострадавшая находилась в больнице без сознания, вокруг этого инцидента ходили разные слухи. Многие были уверенны, что ее кто-то вытолкнул, однако позже модель сама опровергла данную информацию. Причиной трагедии была неосторожность самой девушки. Пунтус, сидя на подоконнике, потеряла равновесие и выпала. На данный момент пострадавшая находится уже дома и чувствует себя хорошо. Более того на 13 марта назначены съемки для знаменитого бренда. Во время лечения и реабилитации модель поддерживали близкие друзья и родственники, за что она им очень благодарна.

Слухи о том, что кто-то вытолкнул манекенщицу из окна, распространила ее коллега Алеся Кафельникова. Она уверяла, мол, к инциденту причастны некие влиятельные люди, и боялась за жизнь подруги. Однако половина из сказанного оказалось неправдой. Пунтус заявила о непричастности к несчастному случаю других лиц.