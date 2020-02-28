Дочь и первая жена Максима Виторгана вышли в свет в кинотеатре «Октябрь»

28.02.2020, 14:37, Разное

Первая супруга актера Максима Виторгана Виктория Верберг вместе с дочерью Полиной вышли в свет, посетив закрытую премьеру кинофильма «Очень женские истории». Также новую картину в кинотеатре «Октябрь» представляли Виктория Толстоганова, Анфиса Черных, Лукерья Ильяшенко и Анна Слю.

Несмотря на свой 24-летний возраст, Полина Виторган уже активно снимается в фильмах и сериалах, а первый опыт она получила, будучи студенткой первого курса ГИТИСа. Актриса сравнила фильм «Очень женские истории» со сборником новелл, в которых десять героинь пытаются ответить на вопрос «Чего хочет женщина?».

По словам Полины Виторган, в картине «Очень женские истории» зрители смогут увидеть, как развиваются самые нестандартные жизненные ситуации, связанные со спасением близкого друга от пагубной зависимости или дружбой с соперницей. Солист группы «Звери» Роман Билык отметил, что ему понравилась новелла «Сестры». Он назвал ее «человечной и красивой».