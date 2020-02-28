Гаджеты: Realme UI на базе Android 10 теперь доступен для Realme 5 Pro

28.02.2020, 14:37, Разное

Китайские разработчики компании Xiaomi рассказали о том, что операционная система Android 10 теперь доступна для Realme 5 Pro. Речь идет об оболочке Realme UI.

Помимо классических преимуществ Android 10, устройство получит еще больше функций после обновления. В частности, переход от ColorOS к реальному интерфейсу. Это изменение было объявлено в начале года и дает независимость, когда дело доходит до программного обеспечения. Новые устройства производителя больше не будут поставляться со слоем настройки Oppo.

Хорошей новостью для всех пользователей этого мобильного телефона является то, что они получат большой список новых функций. Сама компания объявила о них на своем сайте. В частности, речь идет об улучшении при использовании мобильного телефона одной рукой, плавающем окне для большего количества приложений, скриншот можно сделать тремя пальцами. Кроме того, была оптимизирована жестовая навигация, добавлены новые звуки, появились новые обои, и улучшен интерфейс контактов.

Эксперты отмечают, что обновление не удаляет данные со смартфона и сохраняет их в безопасности.