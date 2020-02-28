Патологоанатомы из Китая обнародовали результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

28.02.2020, 14:37, Разное

Патологоанатомы обнародовали результаты аутопсии первого умершего пациента от коронавируса. По словам специалистов из Китая, вирус COVID-2019 поражает в первую очередь органы дыхания и лёгкие.
Патологоанатомы из Китая предоставили данные о протекании коронавируса у одного из пациентов, который первым скончался после заражения. Больным оказался 85-летний мужчина, изначально доставленный в медучреждение с множественным инфарктом мозга. Это произошло в январе 2020 года. На протяжении 10 дней у пожилого человека не проявлялись симптомы, сопутствующие опасному заболеванию, но после у того поднялась температура, появился зуд в горле и развился кашель. Специалисты провели компьютерную томографию и зафиксировали инфекционные очаги на обоих лёгких. Спустя три дня медики провели анализ, который дал положительный результат на COVID-2019. По прошествии недели у пенсионера зафиксировали дальнейшее развитие недуга и констатировали разрастание воспаления в легких и дыхательных путях, а спустя 28 дней после поступления в отделение пациент скончался. В качестве причины смерти назвали новый тип коронавируса, который стал причиной развития пневмонии и дыхательной недостаточности.

Через 12 часов после кончины больного патологоанатом провёл вскрытие. Благодаря этой процедуре врачи убедились, что характерной чертой болезни является поражение легочных альвеол и глубокое повреждение частей дыхательных путей. При этом анализ ткани указывает схожесть с MERS и SARS — Ближневосточным респираторным синдромом и атипичной пневмоний. Тем не менее, благодаря вскрытию удалось узнать, что степень поражения лёгочных тканей при COVID-2019 всё же не так высока, как при схожих заболеваниях. Затрагивает ли вирус другие органы, данное вскрытие не позволило выяснить, так как пациент был человеком в годах и имел ряд других возрастных недугов.

В настоящий момент вспышка коронавируса всё ещё не ликвидирована. Число заболевших в Китае растёт и уже достигло цифры свыше 80 тысяч человек, из них более 35 тысячам удалось выздороветь, но почти 3 тысячи пациентов спасти не удалось. При этом заболевание распространяется и по другим странам и уже выявлено на всех обитаемых континентах в 46 странах. В числе заразившихся значатся 3664 человек. Уже зафиксирована 51 смерть за пределами Китая, пишет «ПолитЭксперт».



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