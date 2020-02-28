На Общественном заявили об аресте счетов. Трансляция Олимпиады 2020 и участие Украины в «Евровидении» под угрозой срыва

28.02.2020, 14:34, Новости дня

Национальная общественная телерадиокомпания Украины заявила, что на ее счета был наложен арест. Об этом говорится в сообщении НОТУ в Facebook.

«18 февраля Министерство юстиции Украины открыло исполнительное производстве по взысканию с Общественного долга в сумме 10 млн 591 тыс. 224 евро 48 центов и 73 080 грн судебного сбора в пользу акционерного общества «Евроньюс», – подчеркнули в НОТУ.

Как отмечает Общественное, сотрудничество бывшей государственной Национальной телекомпании Украины с «Евроньюс» началось в 2010 году еще до создания общественного вещателя. Впоследствии из бюджета перестали выделять деньги на оплату лицензионных платежей по договору о создании украиноязычной версии «Евроньюс», а все долги перешли к Общественному.

«Сейчас арест счетов уже делает невозможной подготовку к трансляции Олимпиады 2020 [в июле-августе], блокирует обеспечение участия Украины в «Евровидении 2020» [в мае], остановил запуск новых проектов Общественного, в частности запуск новой общественной студии в эфире телеканала «UA: Перший», – сообщает НОТУ.

По словам представителей вещателя, в ближайшее время арест также приведет к полной остановке деятельности телерадиокомпании.

В НОТУ сообщили, что обращались к Кабинету Министров Украины, Министерству финансов, Министерству культуры, молодежи и спорта и Министерства юстиции, однако не получили ответа или поддержки.

«Мы осознаем, что даже при приближении расходов по бюджетной программе, которая предусмотрена в этом году для телерадиокомпании, все полученные из бюджета средства будут немедленно перечислены со счетов общественного вещателя в компанию «Евроньюс». Поэтому из запланированного и предусмотренного законом бюджета на 2020 год общественный вещатель недополучит почти 300 млн грн», – говорится в сообщении НОТУ.

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Posted by Суспільне мовлення on Neljapäev, 27. veebruar 2020

О проблемах с финансированием Общественного еще в 2018 году сообщал председатель НОТУ Зураб Аласания. По его словам, из государственного бюджета на 2019 год общественному вещателю выделили 1,005 млрд грн, хотя должны были – 1,816 млрд.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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