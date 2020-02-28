В Анкаре заявили, что после убийства турецких военных нанесли около 200 ударов по позициям сил Асада

28.02.2020, 14:34, Новости дня

В ответ на обстрел позиций турецких военных в сирийской провинции Идлиб Турция нанесла около 200 ударов по позициям сил, подконтрольных президенту Сирии Башару Асаду. Об этом 28 февраля сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, пишет Daily Sabah.

Он уточнил, что удары наносились беспилотниками и из артиллерии по целям в городах Хама (центральная часть Сирии), Нубль и Захраа (северо-запад страны), а также по Латакии – оплоту российских военных в Сирии.

Турция утверждает, что вследствие атаки погибло 329 сирийских военнослужащих, было уничтожено несколько десятков единиц боевой техники, в том числе 23 танка.

Сирийская сторона не сообщала о гибели своих военных. Сирийское государственное информационное агентство SANA написало 28 февраля, что турецкие военные вместе с «террористическими организациями» участвуют в нападении на сирийских военнослужащих в Идлибе.

После обстрела турецких позиций вице-президент Турции Фуат Октай сказал, что Анкара заставит президента Сирии Башара Асада и его сторонников «заплатить высокую цену» за гибель турецких военных, пишет «Анадолу». Он назвал Асада главой террористического государства и заявил, что его сторонники совершают военные преступления.

27 февраля в результате удара по Идлибу погибло 33 турецких военных. Губернатор примыкающей к границе Сирии турецкой провинции Хатай Рахми Доган заявил, что авиаудар нанесли «войска сирийского режима». В Турции пообещали «многократный ответ» на атаку. В министерстве обороны РФ заявили, что турецкие военнослужащие «находились в боевых порядках террористических формирований», и отвергли свою причастность к удару.

Турецкие военные находятся в Идлибе, последней сирийской провинции, которую частично контролирует оппозиция, в рамках подписанного в 2017 году соглашения о зонах деэскалации в Сирии.

Обстановка в Идлибе обострилась в начале февраля 2020 года, когда в результате артобстрела в Идлибе погибли пятеро турецких военнослужащих. Анкара возложила ответственность за удар на силы, подконтрольные Асаду, и атаковала их позиции.

В связи с эскалацией ситуации в Сирии НАТО 28 февраля проведет экстренное заседание.

С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики «Исламского государства», а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции. В конфликте Турция оказывает военную поддержку сирийской оппозиции, а Россия – правительственным силам.