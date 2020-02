«Мы поддерживаем Турцию – нашего союзника по НАТО». В США прокомментировали гибель турецких военных в Сирии

28.02.2020, 14:34, Новости дня

США выразили поддержку Турции после гибели турецких военных в сирийской провинции Идлиб.

«Мы поддерживаем Турцию – нашего союзника по НАТО, и вместе работаем над прекращением огня», – сказано в заявлении американского посольства, которое опубликовано в Twitter.

Американские дипломаты высказали соболезнования семьям и друзьям погибших военнослужащих и пожелали скорейшего выздоровления раненым.

Saddened to again send our condolences to the friends and families of Turkish soldiers killed yesterday in #Idlib, and wish speedy recovery to those wounded. We stand by our NATO Ally #Turkey and are working together towards a ceasefire.

— U.S. Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) February 27, 2020

27 февраля министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел телефонные переговоры с министром обороны США Марком Эспером, сообщается на сайте турецкого министерства. Министры обменялись мнениями по двусторонним и региональным вопросам в области обороны и безопасности, и прежде всего по урегулированию ситуации в Идлибе, уточнила пресс-служба.

После разговора Эспер написал в Twitter, что в Идлибе произошла «жестокая агрессия режима [президента Сирии Башара] Асада, которую поддерживают Россия и Иран».

«Мы изучаем способы совместной работы с Турцией и международным сообществом [по этому вопросу]», – заявил он.

During a phone call w/Turkey’s Minister of Defense Akar, we discussed the Assad regime’s brutal aggression in Idlib, which is backed by Russia & Iran; the resulting humanitarian crisis; & Libya. We’re exploring ways the US can work together w/Turkey & the international community. pic.twitter.com/XFVYofHeZo

— Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) February 27, 2020

27 февраля в результате удара по Идлибу погибло 33 турецких военных, 36 получили ранения.

Губернатор примыкающей к границе Сирии турецкой провинции Хатай Рахми Доган сказал, что авиаудар нанесли «войска сирийского режима». В министерстве обороны РФ заявили, что турецкие военнослужащие «находились в боевых порядках террористических формирований», и отвергли свою причастность к удару.

В Турции пообещали «многократный ответ» на атаку. По данным минобороны Турции, турецкие военные нанесли около 200 ударов по позициям сил Асада в разных регионах страны, вследствие чего погибло 329 сирийских военнослужащих. Сирийская сторона не сообщала о потерях.

Турецкие военные находятся в Идлибе, последней сирийской провинции, которую частично контролирует оппозиция, в рамках подписанного в 2017 году соглашения о зонах деэскалации в Сирии.

Обстановка в Идлибе обострилась в начале февраля 2020 года, когда в результате артобстрела в Идлибе погибли пятеро турецких военнослужащих. Анкара возложила ответственность за удар на силы, подконтрольные Асаду, и атаковала их позиции.

В связи с эскалацией ситуации в Сирии Турция, которая является членом НАТО с 1952 года, созвала экстренное заседание Альянса. Оно состоится 28 февраля в Брюсселе.

С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики «Исламского государства», а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции. В конфликте Турция оказывает военную поддержку сирийской оппозиции, а Россия – правительственным силам.