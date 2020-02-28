В Одессе подозреваемый в убийстве взял в заложники судей и угрожал гранатой

28.02.2020, 14:34, Новости дня

Сегодня в Приморском районном суде Одессы во время рассмотрения дела об умышленном убийстве подозреваемый достал гранату и угрожал всем расправой. После этого он взял в заложники двух судей, сообщает «7 канал».

Мужчину привезли из СИЗО и поместили в «клетку». Там достал гранату, вынул чеку и заявил, что взорвет себя и присутствующих. Мужчина требовал справедливого суда.

С ним вел переговоры глава управления Нацполиции области Олег Бех.

«Я отсюда вообще не выйду либо выйду в пластиковом мешке… Я буду дальше разговаривать только с прокурором области. Я требую справедливого суда и наказания лиц, виновных в допущении того, что здесь происходит», – цитирует подозреваемого в убийстве «Думская».

В помещении с ним находились двое судей и старший конвоир.

В результате правоохранители обезвредили злоумышленника, граната оказалась муляжом, пишет издание.

Издание «Одесса online» назвала имя мужчины – Владислав Гарькавый.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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