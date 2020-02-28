В Италии окончательно подтвердили коронавирус у украинки

28.02.2020, 14:34, Новости дня

Итальянские власти подтвердили заражение коронавирусом 26-летней украинки, пишет газета La Città di Salerno.

Глава департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли заявил на пресс-конференции 27 февраля, что клиника Спалланцани в Риме окончательно подтвердили наличие у украинки коронавирусной инфекции.

Сейчас украинка находится в больнице в Неаполе.

В МИД Украины рассказывали, что украинка работает в Италии, в этой стране также живут ее родители.

Украинка заболела после посещения города Кремона, который находится в области Ломбардия, где зафиксировано наибольшее количество заболевших.

По состоянию на 28 февраля в Италии коронавирусной инфекцией заразились 650 человек, 17 умерли.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на начало суток 28 февраля в КНР зарегистрировано 78 824 подтвержденных случая заражения новым коронавирусом, вылечилось 26 403 пациента, умерли 2788 человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 27 февраля вне Китая зарегистрировано 3664 случая заражения коронавирусом в 46 странах. Всего погибло 57 человек.

На территории Украины заболевших нет. Кроме украинки в Италии, коронавирус также был диагностирован у четырех украинцев на борту круизного судна Diamond Princess.