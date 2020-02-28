Восстановление пострадавшего от взрыва газа жилого дома в Азове завершат к ноябрю

28.02.2020, 14:31, Новости дня

Восстановление пострадавшего от взрыва газа жилого дома в Азове завершат к ноябрю. Об этом со ссылкой на ТАСС передает ГТРК "Дон-ТР".

Сейчас продолжается детальное обследование состояния помещений. Эти работы планируется завершить к 5 марта. До конца апреля будет составлена необходимая проектно-сметная документация, а также график строительных работ. Собственно восстановление дома начнется после 30 мая, рассказал замгубернатора Ростовской области Вадим Артемов.

Как уже сообщалось, взрыв бытового газа в одной из квартир трехэтажного дома произошел 22 февраля. Два человека погибли, одному понадобилась госпитализация. Два дня назад газоснабжение было восстановлено.

Текст:

ГТРК "Дон-ТР"