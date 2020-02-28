Восстановление пострадавшего от взрыва газа жилого дома в Азове завершат к ноябрю

28.02.2020, 14:31, Новости дня

Восстановление пострадавшего от взрыва газа жилого дома в Азове завершат к ноябрю. Об этом со ссылкой на ТАСС передает ГТРК "Дон-ТР".

Сейчас продолжается детальное обследование состояния помещений. Эти работы планируется завершить к 5 марта. До конца апреля будет составлена необходимая проектно-сметная документация, а также график строительных работ. Собственно восстановление дома начнется после 30 мая, рассказал замгубернатора Ростовской области Вадим Артемов.

Как уже сообщалось, взрыв бытового газа в одной из квартир трехэтажного дома произошел 22 февраля. Два человека погибли, одному понадобилась госпитализация. Два дня назад газоснабжение было восстановлено.

 

Текст:

ГТРК "Дон-ТР"



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.02 / Школьника в Тюмени поставили на учет в полиции за пранк о коронавирусе

15.01 / Витренко: Это не мы отказались покупать газ из РФ, а «Газпром» перекрыл поставки в Украину в 2014-м

03.02 / В Барнауле студент спас женщину с перерезанным горлом

22.01 / Помпео прибудет в Киев 30 января – СМИ

07.01 / Письменное уведомление о выводе войск США из Ирака объявили «ошибкой»

24.01 / Первый в мире зараженный новым коронавирусом человек выздоровел

15.02 / Назван рекорд движения по Крымскому мосту в 2019 году

05.02 / Россия ввела запрет на транзитные авиаперелеты иностранцев из Китая

14.02 / Мишустин: Лекарства для онкобольных детей должны быть доступны

19.02 / Песков прокомментировал отставку Суркова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskon[email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика