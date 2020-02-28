Рубль и российские фондовые индексы резко снижаются

28.02.2020, 14:31, Новости дня

Паника на мировых биржах докатилась и до России: экономисты подсчитали возможные потери глобальной экономики из-за коронавируса.

Индекс Мосбиржи, отражающий рублевую стоимость акций, к 14:00 мск снизился на 4%, индекс РТС долларовой стоимости акций — рухнул на 5,34%.

Оба индекса упали до уровней лета 2019 года.

Рубль к 14:00 мск упал до уровней января 2019 года. Доллар стоит 67,20 руб. и подорожал с закрытия вчерашнего дня сразу на 1,18 руб. Евро подорожал на 1,7 руб. до 74,20 руб.

Из-за коронавируса больше всего пострадают в первую очередь транспортные и топливные компании из-за транспортных ограничений между странами. Это снизит расходы населения и спрос на товары. В конечном итоге производство сократится в разных странах, что приведет к потерям в банковском секторе из-за спада кредитования. В итоге глобальная экономика может значительно замедлить рост.

Нуриэль Рубини, профессор экономики, предсказавший мировой кризис 2008 года, днем ранее предупредил о царящих в мире заблуждениях о коронавирусе COVID-19.

"Инвесторы обманывают себя относительно того, насколько серьезной будет вспышка коронавируса. Несмотря на большие распродажи на фондовых рынках на этой неделе, худшее еще впереди", — отметил Нуриэль Рубини в своей статье в Financial Times.



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