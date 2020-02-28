Миронова рассказала, что была бы счастлива варить борщ и воспитывать детей

28.02.2020, 14:31, Новости дня

Заслуженная артистка РФ Мария Миронова рассказала о своем отношении к материнству и нынешних приоритетах. По ее словам, в настоящее время она, в первую очередь, сосредоточена на семье и заботе о пятимесячном сыне.

В интервью "Известиям" Мария Миронова рассказала, что впереди у нее съемки в двух крупных проектах. При этом актриса отметила, что свое присутствие на театральной сцене ей придется сократить.

Миронова поделилась, что в течение нескольких лет приходила к осознанию того, что для женщины главным предназначением в жизни является ее функция деторождения. Артистка рассказала, что первого ребенка родила, как только ей исполнилось восемнадцать. Тогда многие называли ее "сумасшедшей", поскольку забеременела она рано. Теперь окружающие тоже крутят пальцем у виска, поскольку второго ребенка Мария родила уже в достаточно зрелом возрасте — 46 лет. Актриса отметила, что в настоящее время у нее абсолютно другое понимание семьи и важности этого.

На вопрос о том, чувствовала бы себя Миронова счастливой, если бы была "обычной женщиной", работала с 9 до 18, ехала домой, варила борщ, жарила котлеты и воспитывала детей, артистка ответила "да, абсолютно".

Мария Миронова сыграла одну из главных ролей в российском фильме "Холоп", снятом при участии телеканала "Россия 1". Данная кинолента побила множество рекордов, став самой кассовой лентой десятилетия. Недавно картина собрала три миллиарда в российском прокате. По данным Единой автоматизированной информационной системы, в настоящее время "Холоп" стоит на первом месте по сборам в 2020 году.



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