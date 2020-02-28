Кремль сообщил детали разговора Путина с Эрдоганом

28.02.2020, 14:31, Новости дня

Президенты РФ и Турции обсудили текущие международные проблемы в ходе состоявшегося сегодня телефонного разговора. Инициатором переговоров выступила турецкая сторона, сообщили в пресс-службе Кремля.

Основной темой беседы стала ситуация в Сирии. Стороны выразили серьезную озабоченность ростом напряженности в Идлибе, а также увеличением числа жертв в этом регионе, в числе которых оказались и турецкие военнослужащие.

"С обеих сторон подчеркнута необходимость принятия дополнительных мер в целях нормализации обстановки на северо-западе Сирии", — сообщили в пресс-службе Кремля.

В частности, главы государств пришли к выводу, что необходимо более эффективно координировать действия по каналам министерств обороны двух стран.

Также в Кремле отметили, что Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили возможность личной встречи и договорились активизировать межведомственные консультации по ее подготовке.



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