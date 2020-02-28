Евгений Юрченко избран президентом Всероссийской федерации легкой атлетики

28.02.2020, 14:31, Новости дня

В пятницу, 28 февраля, в конференц-зале Олимпийского комитета РФ состоялась Внеочередная выборная конференция Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), на которой Евгений Юрченко был избран президентом организации.

Как сообщает пресс-служба ВФЛА, кандидатуру Юрченко поддержали 53 человека. Семь делегатов выступили против, трое – воздержались.

Накануне голосования Юрченко остался единственным претендентом на пост президента. Ранее на эту должность претендовали главный тренер сборной РФ Юрий Борзаковский, спортивный менеджер Михаил Гусев и президент Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов.

Напомним, в конце января Министерство спорта и Олимпийский комитет РФ рекомендовали ВФЛА сложить полномочия всем членам организации, после этого президиум ВФЛА подал в отставку.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / Обвиняемому в убийстве девятилетней девочки в Саратове продлили арест

14.01 / Повредившего колеса самолета при резком торможении пилота «Якутии» наказали

27.12 / Чаплин объяснил изменение правил РПЦ в крещении детей

27.12 / Московская биржа открылась ростом

07.02 / Замглавы Генштаба назвал дело против себя попыткой дискредитации руководства Вооруженных Сил

25.02 / Российский министр призвал ввести 6-летний запрет на работу выпускников медвузов в частных клиниках

13.01 / Автоновости: Линейка Opel вырастет в России втрое

10.01 / В Иране заявили, что расследование крушения самолета МАУ может длиться около двух лет

16.02 / Район посольства США и базы коалиции в Багдаде подвергся ракетному обстрелу

09.02 / Фильм «Холоп» собрал 3 миллиарда в российском прокате

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика