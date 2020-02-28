Сирийский посол обвинил Эрдогана в гибели турецких солдат

28.02.2020, 14:19, Новости дня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган несет полную ответственность за гибель турецких солдат в сирийском Идлибе, сообщил посол Сирии в Китае Имад Мустафа.

«Факт, что турецкие силы теперь являются неотъемлемой частью вооруженных террористических группировок, неизбежно приводит к тому, что жизни турецких военных будут в опасности. Эрдоган несет ответственность за их гибель и должен отвечать перед своим народом за свое безрассудство и смертельный авантюризм», – цитирует РИА «Новости» посла.

В пятницу в Минобороны РФ сообщили, что террористы из Идлибской зоны деэскалации в четверг, 27 февраля, предприняли попытку проведения крупного наступления на позиции сирийских правительственных войск. В ведомстве сообщили, что сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне находившихся вместе с террористами турецких военных, которых там не должно было быть.

В результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб погибли свыше 30 турецких военных. Турция ответила ударами по территории Сирии.

Россия выразила Турции соболезнования в связи с гибелью военных в Идлибе.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.01 / «Путешествие в Рождество» заканчивается, но в афише выходных еще много интересного

20.02 / Золото подорожало до максимумов за 7 лет

03.02 / Двое детей сгорели в частном доме в Алматинской области

30.01 / Коронавирус: Что известно на сегодня?

21.01 / ЭИСИ опубликовал мониторинг лучших практик регионального управления

28.02 / Мишустин потребовал сразу сообщать о нецелевом использовании средств по нацпроектам

27.01 / Минкульт Украины должен снять законопроект о дезинформации с рассмотрения и начать все с нуля – комиссия по журналистской этике

07.02 / Украина заявила о строительстве двух военных баз по стандартам НАТО в Донбассе

14.02 / Российские производители ракет продали оружия на сотни миллионов долларов

27.02 / Украина решила увеличить расходы на ракетное оружие на 12 млн долларов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика