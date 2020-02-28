Сирийский посол обвинил Эрдогана в гибели турецких солдат
28.02.2020, 14:19, Новости дня
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган несет полную ответственность за гибель турецких солдат в сирийском Идлибе, сообщил посол Сирии в Китае Имад Мустафа.
«Факт, что турецкие силы теперь являются неотъемлемой частью вооруженных террористических группировок, неизбежно приводит к тому, что жизни турецких военных будут в опасности. Эрдоган несет ответственность за их гибель и должен отвечать перед своим народом за свое безрассудство и смертельный авантюризм», – цитирует РИА «Новости» посла.
В пятницу в Минобороны РФ сообщили, что террористы из Идлибской зоны деэскалации в четверг, 27 февраля, предприняли попытку проведения крупного наступления на позиции сирийских правительственных войск. В ведомстве сообщили, что сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне находившихся вместе с террористами турецких военных, которых там не должно было быть.
В результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб погибли свыше 30 турецких военных. Турция ответила ударами по территории Сирии.
Россия выразила Турции соболезнования в связи с гибелью военных в Идлибе.
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