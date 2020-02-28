Подсчитаны потери российских туроператоров от коронавируса

28.02.2020, 14:19, Новости дня

Из-за запретов на продажу туров в ряд стран из-за распространения коронавируса российская туристическая розница оказалась парализована, потери туроператоров составили 27 млрд рублей, сообщили в сайте Ассоциации туроператоров РФ (АТОР).

«По предварительным оценкам, на настоящий момент потери туроператоров РФ от всех случаев запрета и ограничения на продажу туров в различные страны, включая Италию, уже составляют порядка 27 млрд рублей», – говорится в сообщении на сайте АТОР.

В Ассоциации указали, что согласно предварительным данным Всемирной туристической организации (WTO), кризис, вызванный ситуацией с коронавирусом, обойдется отрасли минимум в 22 млрд. долларов США.

Накануне Ростуризм рекомендовал туристическим операторам прекратить продажу туров в Италию, Иран и Республику Корея в связи с участившимися случаями заражения коронавирусом в этих странах.