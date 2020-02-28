В Одессе подозреваемый в убийстве взял в заложники судью

28.02.2020, 14:19, Новости дня

В Одессе подозреваемый в убийстве пришел в Приморский районный суд на рассмотрение своего дела с гранатой и взял в заложники судью, сообщают украинские СМИ.

По информации издания «Обозреватель», прямо во время заседания суда подсудимый достал гранату, выдернул чеку и пригрозил всех взорвать.

В настоящее время здание суда оцеплено, посетители и работники учреждения эвакуированы.

Как сообщат местные СМИ, полиции удалось быстро обезвредить подсудимого, никто не пострадал. Предмет, которым угрожал подозреваемый, оказался муляжом гранаты.