Девочка умерла в зеленоградской школе

28.02.2020, 14:19, Новости дня

В школе Зеленограда скончалась ученица, следователи устанавливают обстоятельства инцидента, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК Юлия Иванова.

«Проводится доследственная проверка по факту смерти ребенка. По предварительным данным, ученица одного из учебных заведений, расположенных на территории Зеленограда, почувствовала себя плохо и впоследствии скончалась», – отметила представитель ведомства, передает РИА «Новости».

Следователи начали осмотр места происшествия, опрос сотрудников учебного учреждения.

В январе в Челябинске 13-летняя школьница умерла в больнице от гриппа, после чего школу закрыли на карантин.