Турция опровергает российскую версию событий в Идлибе

28.02.2020, 14:16, Новости дня

Турция в пятницу опровергла заявления России о том, что 33 турецких военнослужащих, погибшие в результате авиаудара в провинции Идлиб, находились среди группировки «террористов».

«Я хочу заявить, что в ходе этой атаки никаких вооруженных группировок вокруг наших воинских подразделений не было», – заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар.

В Минобороны РФ заявили, что турецкие военные находились «в боевых порядках террористических формирований» и не сообщили о своем присутствии в районе, где их «не должно было находиться».

Однако Акар заявил, что удар был нанесен «вопреки координации с российскими властями» и бомбардировка продолжилась, несмотря на «предупреждение» о присутствии турецких военнослужащих.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.01 / Дочь Сулеймани предупредила Трампа о мести за смерть отца

17.02 / Армия Сирии освободила десятки населенных пунктов на западе и севере Алеппо

20.01 / «Барселона» минимально обыграла «Гранаду», «Мальорка» разгромила «Валенсию». Результаты 20-го тура чемпионата Испании

25.02 / Новый европейский академический фашизм

09.01 / Полковник армии США — война с Ираном — «глупая затея», которая положит конец президентству Трампа

08.02 / Пассажирский самолет подмял под себя тягач во время рулежки

04.02 / Сотрудники мэрии Уфы отменили совещание и вышли на уборку снега

22.01 / Минобороны рассказало о защите Москвы от ракетного удара

31.01 / Глава горсовета Керчи подала в отставку из-за пирогов для блокадников. И тут же передумала

17.01 / Эксперты получат доступ к черным ящикам самолета МАУ в Тегеране, а потом их передадут Украине – Пристайко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика