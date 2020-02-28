Турция опровергает российскую версию событий в Идлибе

28.02.2020, 14:16, Новости дня

Турция в пятницу опровергла заявления России о том, что 33 турецких военнослужащих, погибшие в результате авиаудара в провинции Идлиб, находились среди группировки «террористов».

«Я хочу заявить, что в ходе этой атаки никаких вооруженных группировок вокруг наших воинских подразделений не было», – заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар.

В Минобороны РФ заявили, что турецкие военные находились «в боевых порядках террористических формирований» и не сообщили о своем присутствии в районе, где их «не должно было находиться».

Однако Акар заявил, что удар был нанесен «вопреки координации с российскими властями» и бомбардировка продолжилась, несмотря на «предупреждение» о присутствии турецких военнослужащих.