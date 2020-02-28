Эрдоган и Путин обсудили по телефону ситуацию в Идлибе

28.02.2020, 14:16, Новости дня

Российский президент Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу обсудили имплементацию соглашений в сирийской провинции Идлиб после того, как в результате сирийского авиаудара погибли 33 турецких военнослужащих.

Об этом сообщили в пятницу в Министерстве иностранных дел РФ.

«Пространство для диалога есть всегда, сегодня состоялся телефонный разговор президентов Путина и Эрдогана по просьбе лидера Турецкой Республики, – рассказал журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. – Разговор был подробный, он был посвящен необходимости сделать все, чтобы выполнить изначальные договоренности по зоне деэскалации».

По словам Лаврова, Россия также готова помочь в укреплении безопасности турецких военных в Идлибе.

Он выразил «соболезнования» Турции, добавив, что подобных «трагедий» можно было бы избежать, если бы Турция предоставляла точные координаты расположения своих войск.