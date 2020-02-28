Мнение: Помогут ли градусники оградить Украину от коронавируса?
28.02.2020, 14:15, Разное
С сегодняшнего дня начинают проверять температуру у всех россиян, въезжающих на территорию Украины. Страна уже выставила градусниковый заслон все пункты пропуска с Евросоюзом, Крымом и сампровозглашенными ДНР и ЛНР.
«Там несколько пунктов осталось еще по Российской Федерации, мы их возьмем под контроль. И у нас будет тотальный скрининг температуры», — заявил глава украинского МВД Арсен Аваков.
Температуру начали измерять не только россиянам, но и всем въезжающим из любой страны мира. По словам Авакова, это должно коснуться прибывающих самолетами, а также через автомобильные и железнодорожные пункты пропуска.
Помогут ли градусники предотвратить распространение коронавируса по Украине? Один из читателей написал мне: «Градусник, он потому и градусник, что температуру показывает, а не наличие всякой гадости в теле…».
Может, он прав? Не помогут градусники? Или помогут?
И еще. Если градусники не помогут, виновными обьявят москалей, кровавую гебню и лично Путина?
Фотографии отсюда, отсюда и отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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