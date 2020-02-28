В Азербайджане первый случай коронавируса: это гражданин России

28.02.2020, 14:05, Новости дня

Власти Азербайджана подтвердили первый случай коронавируса в стране. Заболевший – гражданин России, который въехал в страну из Ирана.

Ранее первый заболевший коронавирусом был обнаружен в Грузии: это также был мужчина, который приехал в страну из Ирана через Азербайджан. 28 февраля в Грузии сообщили о втором больном, но он предположительно заразился в Италии.

По состоянию на утро 28 февраля первые случаи коронавируса были зафиксированы и в других странах бывшего СССР: Беларуси и Литве. В Беларуси больным является гражданин Ирана: его доставили в инфекционную больницу в Минске.

Ранее о больных сообщили также Украина (девушка заразилась в Италии) и Россия.

В Иране, откуда в Азербайджан въехал россиянин с коронавирусом, вспышка продолжает набирать обороты. Накануне заражение вирусом подтвердили вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар и глава комитета по вопросам национальной безопасности меджлиса (иранского парламента) Мохтаб Зулнури. А еще раньше заболевание было выявлено у депутата меджлиса Махмуда Садеки и заместителя министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ираджа Харирчи. Именно Харирчи был основным спикером в Иране по вопросу коронавируса.

Россия с 1 марта запретила въезд в страну гражданам Ирана и прекратила выдавать им визы. Ограничения введены и на рейсы в Южную Корею, где также продолжается вспышка заболевания.

Общее количество заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 83 тысячи человек, погибли более 2,8 тысячи пациентов.