В московском метро мужчина ранил ножом пассажира

28.02.2020, 14:04, Разное

В Московском метрополитене произошла поножовщина. По предварительной версии, на станции «Чистые пруды» между двумя мужчинами случился конфликт, в ходе которого один из них достал нож и ранил оппонента в ногу. Пострадавшего госпитализировали.

Полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. Теперь они разбираются в обстоятельствах случившегося.

Возбуждено уголовное дело, сообщает ТАСС.