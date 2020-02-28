В московском метро мужчина ранил ножом пассажира

28.02.2020, 14:04, Разное

В Московском метрополитене произошла поножовщина. По предварительной версии, на станции «Чистые пруды» между двумя мужчинами случился конфликт, в ходе которого один из них достал нож и ранил оппонента в ногу. Пострадавшего госпитализировали.

Полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. Теперь они разбираются в обстоятельствах случившегося.
Возбуждено уголовное дело, сообщает ТАСС.



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