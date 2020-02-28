Так кто же прав? Читаем решения суда

28.02.2020, 14:03, Главное

Теги: Администрация, Благоустройство, ЖКХ, Общество, Суд

В феврале рыбинские чиновники распространили информацию, что якобы размещение мусорных контейнеров с нарушением санитарных норм (ближе 20 метров от жилого дома) законно. Но это не так.

В январе 2020 года Ярославский областной суд признал правомерными действия комиссии по согласованию создания мест (площадок) накопления ТКО на территории города Рыбинска (с нарушением санитарных норм – ryb.ru). Судебный прецедент создан по ситуации, сложившейся на территории трех многоквартирных домов, находящихся в управлении УК «Шексна», сообщила пресс-служба администрации города.

— Эти три судебных решения имеют принципиальное значение. Они подтверждают правомерность действий департамента и управляющей компании, — заявила в интервью газете «Рыбинские известия» Олеся Минеева, директор департамента ЖКХ.

Нам удалось найти два из трех решений суда (или все-таки двух?) и изучить их. Как выяснилось:

Суд не рассматривал правомерность действий департамента и решений комиссии. Информации об участии в рассмотрении дел рыбинских чиновников нет – только УК «Шексна» и местный Роспотребнадзор. Суд рассматривал исключительно вопрос о законности наложения штрафа на УК за установку мусорных контейнеров с нарушением санитарных норм. Суд решил, что «Шексна» невиновна, так как устанавливала контейнеры не по своему желанию-усмотрению, а на основании приказов департамента ЖКХ администрации Рыбинска (данные приказы пока не оспорены и не отменены).

При этом, по мнению судьи, «как следует из текста Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 года за №1039, уполномоченный орган обязан запросить заключение о соответствии места размещения контейнерной площадки требованиям санитарных правил и норм в территориального органа Роспотребнадзора, но не связан данным заключением».

Впрочем, по информации ryb.ru, с этим доводом судьи в Роспотребнадзоре не согласны.

По их мнению, и в соответствии с Правилами: «по результатам рассмотрения заявки уполномоченный орган принимает решение о согласовании или отказе в согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов. Основаниями отказа уполномоченного органа в согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов являются: … несоответствие места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов требованиям правил благоустройства соответствующего муниципального образования, требованиям законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, иного законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных отходов».

То есть, без согласования с Роспотребнадзором администрация не вправе принимать решения о размещении контейнерных площадок, тем более с нарушением санитарных норм.

Кроме того, никто в суде не оспаривал, что по нормам СанПиНа расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 метров, но не более 100 метров.

Более того, рыбинский городской и ярославский областной суды недавно удовлетворили иск Роспотребнадзора, который потребовал признать незаконным приказ городского департамента ЖКХ «О согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа г. Рыбинск по адресу: ул. Волочаевская, д. 47» также размещенную с нарушением санитарных норм.