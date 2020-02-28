Машина времени: Джаред Лето помолодел на несколько лет благодаря смене имиджа

28.02.2020, 13:52, Разное

Да возрадуются поклонники музыканта — впервые за несколько лет Джаред Лето полностью сбрил бороду! Свежие кадры от папарацци, сделанные на парковке у спортзала в Лос-Анджелесе, попали в сеть накануне днем. Джаред и так не выглядит на свой возраст — ему, на минуточку, 48 лет, но теперь он кажется еще моложе.

Примечательно, что в «старом» образе Джареда видели совсем недавно — полторы недели назад его заметили на прогулке в компании возлюбленной русского происхождения, топ-модели Валери Кауфман. Несмотря на внушительную разницу в возрасте — Джаред старше девушки на 28 лет, — у пары весьма крепкие отношения. Они встречаются с 2015 года, хотя ни разу не подтверждали роман официально, — но крайне редко попадают в объективы папарацци. Предпоследнее их появление датируется 2017 годом, при этом мелькать в светской хронике по отдельности влюбленные не перестают.

Джаред Лето на парковке у спортзала в Лос-Анджелесе (26 февраля 2020) Джаред Лето на свидании с Валери Кауфман (18 февраля 2020)

Джаред Лето — человек уникальный во многих отношениях: за изменениями в его внешности уследить трудно, но наблюдать довольно любопытно. С одинаковой решимостью он соглашается похудеть ради роли, поправиться, обесцветить волосы или покрасить их в зеленый цвет. С не меньшим энтузиазмом пускается он в эксперименты и за пределами съемочной площадки.

Экспериментировать со своей внешностью Джаред начал еще в 90-х. Он носил стрижку, как у Курта Кобейна; красил волосы в цвет воронова крыла, подчеркивая готичный образ подведенными глазами; был «милым мальчиком» с аккуратной прической и гладко выбритым лицом; отращивал бороду в стиле золотого периода «битлов» и заплетал афро-косички. HELLO.RU предлагает проследить за всеми изменениями во внешности Джареда Лета с начала 90-х по настоящее время.

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Джаред Лето на гала-вечере LACMA Art + Film Gala (ноябрь 2019)